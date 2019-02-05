Куйвашев подписал указ о назначении министра образования и молодежной политики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о назначении министра образования и молодежной политики Свердловской области. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на официальном сайте губернатора.

На пост назначен теперь уже экс-министр образования региона Юрий Биктуганов. От своей прежней должности он освобожден этим же указом.

Евгений Куйвашев и Юрий Биктуганов (в центре)

Напомним, после скандального заявления директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не просило граждан рожать, Евгений Куйвашев принял решение о передаче функций этого ведомства министерству общего и профессионального образования с последующим созданием "министерства образования и молодежной политики Свердловской области".

Что касается Глацких, то она находится в очередном оплачиваем отпуске, который решила взять с 9 января по 9 февраля 2019 года с последующим увольнением. По ее словам, после ухода она все равно планирует и дальше "приносить пользу нашей молодежи - но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего".