Искать финансовые пирамиды в сети вместо людей теперь будет робот

Заниматься поиском нелегальных финансовых пирамид в интернете теперь будет заниматься специально разработанный робот, об этом пишет РИА "Новости".

Его разработал Банк России в 2018 году, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Он отметил, что используется поисковая модель, которая ведет себя как обычный человек - ищет куда бы вложить финансы. Робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией.

В Банке России отметили, что с запуском робота увеличился потенциал замера деятельности финансовых пирамид.