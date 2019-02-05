Бывшего главу банка "Открытие" объявили в розыск

Бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск в связи с расследованием уголовного дела о растрате средств кредитной организации.

Речь идет о 34 млрд руб., рассказал заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту". Делом СК занимается совместно с ФСБ.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против бывших руководителей банка. Правоохранителей заинтересовали сделки по покупке "Открытием" необеспеченных облигаций одной из структур О1 Group Бориса Минца. По версии следствия, Данкевич дал распоряжение об их покупке по полной стоимости, зная, что реальная стоимость гораздо меньше.

Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 г. занимался санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд руб.