В России подешевел бензин

За прошлую неделю бензин Аи-92, Аи-95, а также дизтопливо подешевели в Московском регионе на 1 коп.

Таковы данные Московской топливной ассоциации. Существеннее всего цены снизились на АЗС компания Shell (19 заправок в Москве и более 300 по России): на 30 коп. на дизтопливо, на 40 коп. на Аи-92, а также на 50 коп. на Аи-95. С чем связано снижение, представитель Shell в России сообщать не стал.

Цены начали падать и у вертикально-интегрированных компаний в некоторых регионах. Так, Аи-92 подешевел в Белгородской (на 50 коп.), Тамбовской (10 коп.), Мурманской (4 коп.) областях и Ямало-Ненецком автономном округе (44 коп).

Аи-95 снизился в цене в Костромской (40 коп.), Белгородской (90 коп.) и Иркутской (1,5 руб.) областях, а дизтопливо – в Кировской (1,1 руб.), Курской (6 коп.) областях и Ямало-Ненецком округе (1 руб.), сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Люксембург, Норвегия и Австрия возглавили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Россия заняла в рейтинге лишь 20 место из 33 возможных.

Россиянин на свою зарплату может купить 825,8 литров топлива. Розничные цены на Аи-95 за 2018 г. выросли на 9,7%, на дизельное топливо - на 15,8%.

Выше России в рейтинге помимо европейских стран расположился Казахстан (896,7 литров). Замыкает рейтинг Украина, где жители могут купить лишь 246,9 литров топлива.