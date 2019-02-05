Пермские фигуристы отправятся на чемпионат мира

В Перми завершилось первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края, по итогам соревнований спортивных пар в произвольной программе, пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли третье место. Первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга, "серебро" досталось также петербуржцам — Полине Костюкович и Дмитрию Ялину. Теперь три пары представят Россию на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который пройдёт в Загребе с 4 по 10 марта.

По словам бронзовых призеров российского первенства, для побед нужно не только много и упорно работать, но и любить то, чем ты занимаешься.

Напомним, для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за последние годы. Ранее столица Пермского края принимала первенство России старшего возраста (в 1995 и 2007 годах).