05 Февраля 2019
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Спорт Приволжский ФО Пермский край

Пермские фигуристы отправятся на чемпионат мира

В Перми завершилось первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края, по итогам соревнований спортивных пар в произвольной программе, пермяки Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли третье место. Первыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга, "серебро" досталось также петербуржцам — Полине Костюкович и Дмитрию Ялину. Теперь три пары представят Россию на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров, который пройдёт в Загребе с 4 по 10 марта.

По словам бронзовых призеров российского первенства, для побед нужно не только много и упорно работать, но и любить то, чем ты занимаешься.

Напомним, для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за последние годы. Ранее столица Пермского края принимала первенство России старшего возраста (в 1995 и 2007 годах).

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Пермские фигуристы отправятся на чемпионат мира

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Теги: фигуристы, чемпионат мира



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