05 Февраля 2019
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Политика Челябинская область Уральский ФО

"Яблоко" проведет митинг за возврат прямых выборов мэра Челябинска

Челябинское "Яблоко" подало в администрацию города уведомление о проведении общегородского митинга "За возврат прямых выборов мэра Челябинска".

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении партии, мероприятие запланировано на 17 февраля - с 13 до 15 часов. В качестве возможных мест его проведения были заявлены: сцена на пешеходной улице Кирова, возле Главпочтамта и Алое поле.

Как сообщил председатель регионального отделения партии и кандидат в мэры Челябинска Ярослав Щербаков, 15 января, на проводимых "Яблоком" дебатах кандидатов в мэры, его инициативу о проведении совместного митинга "За возврат прямых выборов мэра Челябинска", поддержали и другие кандидаты: Борис Золоторевский и Георгий Невскийтеперь.

Щербаков призвал всех жителей города прийти на митинг, а также поддержать размещенную им ранее петицию "За возврат прямых выборов мэра Челябинска" на сайте change.org.

Ранее Щербаков направил в конкурсную комиссию и губернатору Челябинской области обращение с требованием об отводе шести членов конкурсной комиссии. Он считает, что в данном случае присутствует конфликт интересов, поскольку три кандидата на пост главы города также являются представителями "ЕР".

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"Яблоко" проведет митинг за возврат прямых выборов мэра Челябинска

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Теги: Челябинск, выборы, мэр



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