В России подешевели iPhone

Крупные российские торговые сети и операторы связи снизили цены на флагманские модели iPhone.

Так, стоимость iPhone XR подешевела до 59 тыс. 990 руб., а iPhone XS и iPhone XS Max можно приобрести за 80 тыс. 990 руб. и 89 тыс. 990 руб. соответственно.

При этом на официальном сайте Apple цены для России не изменились: iPhone XR там стоит от 66 тыс. руб, iPhone XS и iPhone XS Max — от 89 и 98 тыс. руб. соответственно, сообщает "Медуза".

Как сообщалось ранее, гаджеты подешевеют на 5-10% уже в феврале.

Однако, как говорил руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин, это не изменит ситуацию с падением продаж компании на российском рынке. Как говорит Рябинин, самая продаваемая сейчас в России модель смартфона Apple - старый iPhone 6, сообщает РИА "Новости".