"АвтоВАЗ" снизил стоимость на Lada Vesta

"АвтоВАЗ" представил автомобиль Lada Vesta в бюджетной комплектации.

Как сообщили Накануне.RU в компании, стартовая цена в трёх типах кузова снизилась на 20-51 тыс. руб. Самый популярный седан теперь стоит от 595 тыс. руб. Стартовая комплектация Lada Vesta имеет 1,6-литровый двигатель и механическую коробку передач. В составе Standart две фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-Глонасс, система курсовой устойчивости ESC.

Стоимость универсала Lada Vesta Classic - 676,9 тыс. руб., что на 28 тыс. меньше предыдущей цены. Новый автомобиль Lada Vesta Cross стал на 25 тыс. дешевле. Он обойдется покупателям в 780 тыс. руб., сообщает Life.

В прошлом году в России было продано более 360 тыс. машин Lada - рекордные показатели за последние семь лет, сообщает телеканал "Звезда".

В декабре 2018 года стало известно о том, что АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta. Это коснется машин, реализованных c июля 2017 года.