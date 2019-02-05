Симоньян ответила на претензии Макрона: RT и Sputnik не покупают аккаунты

Агентство Sputnik и телеканал RT не покупают аккаунты в соцсетях.

Такое заявление сделала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян. "У нас есть два аккаунта - РТ и Спутник. Почему эти два аккаунта влияют на внутреннюю политику во Франции больше, чем десятки тысяч французских блогов и СМИ, вопрос не к нам, а к французским блогам и СМИ", - написала Симоньян в своем канале в Telegram.

Она отметила, что "желтые жилеты" действительно любят RT, так как кадры с протестов набирают миллионы просмотров, а корреспонденты телеканала выходят в прямой эфир под овации.

Ранее на встрече с французскими журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "желтые жилеты" получали консультации из-за рубежа, а их активность поддерживается "покупными аккаунтами в социальных сетях и троллями", в числе которых он выделил RT и Sputnik, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 12 января во Франции прошла девятая акция "жёлтых жилетов", в которой в общей сложности приняли участие около 84 тысяч человек. Поводом для протестов стал рост цен на бензин и дизельное топливо. При этом, несмотря на уступки правительства страны, массовость движения растёт.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении представителей "жёлтых жилетов" баллотироваться на выборах в Европарламент в мае 2019 г.

Тем временем, Макрон планирует провести референдум, чтобы остановить массовые акции протеста "желтых жилетов".

Как пишет Journal du Dimanche со ссылкой на свои источники, референдум может состояться 26 мая - в день выборов в Европарламент. При этом не уточняется, какой вопрос может быть вынесен на всенародном голосовании.