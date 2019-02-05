05 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Трамп: Часть американских военных останется в Сирии

Американский президент заявил, что часть военных США останется на территории Сирии для защиты Израиля.

"Мы намерены быть там, собираемся остаться. Мы должны защитить Израиль", — сказал Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон должен защищать и другие вещи. В этой связи американский лидер отметил, что США защищают мир и тратят на это больше денег, чем кто-либо и когда-либо тратил в истории.

С помощью военной базы в Ираке США намерены "приглядывать за Ираном, потому что Иран — это проблема". После этого президент Ирака Бархам Салех заявил, что Багдад не давал президенту США разрешения следить за Ираном со своей территории, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, администрация президента США заявила, что Вашингтон начинает вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Вооруженные силы будут выведены в промежуток от 60 до 100 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не видит признаков вывода войск США из Сирии.

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Трамп: Часть американских военных останется в Сирии

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Теги: Трамп, Сирия, войска, Израиль



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