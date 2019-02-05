05 Февраля 2019
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Общество Южный ФО

На Кубани чиновник купил квартиры для сирот в бараке для заключенных

Глава Усть-Лабинского района на Кубани купил квартиры для сирот в бараке для заключенных.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК по Краснодарскому краю, администрация района провела электронные аукционы и купила девять квартир для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Глава администрации без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья, принял его в собственность.

В подписанных чиновником актах говорилось о том, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья, а также оплатил их стоимость — более 9,4 млн руб.

До этого в купленных бараках содержались заключенные. Эксперты пришли к выводу, что квартиры непригодны для проживания.

Глава района стал фигурантом уголовного дела.

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На Кубани чиновник купил квартиры для сирот в бараке для заключенных

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Теги: сироты, квартиры, жилье



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