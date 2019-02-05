05 Февраля 2019
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Наука и техника За рубежом

На американском сегменте МКС поломался туалет

На МКС поломался туалет.

Он вышел из строя на американском сегменте космической станции. Астронавтам пришлось собирать воду полотенцами, которая вытекла из туалета. Об этом сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

По его словам, инцидент произошел в модуле Tranquillity. Заметив поломку, астронавты NASA отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из нее полилась жидкость. Вовремя ликвидации утечки, в модуль вылилось более 10 литров воды.

Экипажу пришлось собирать ее всеми имеющимися на станции полотенцами. Вода не оказала влияние на работу электрооборудования, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2010 году на МКС также вышел из строя туалет, который был установлен в американском сегменте. Астронавты были вынуждены пользоваться санузлом в российской части станции.

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На американском сегменте МКС поломался туалет

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Теги: МКС, туалет



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