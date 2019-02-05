Госдеп США: Вашингтон будет соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года

Американские власти намерены соблюдать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение шести месяцев.

Как сообщила представитель Госдепартамента США Ванесса Аскер, США всё еще связаны его условиями, несмотря на то, что со 2 февраля 2019 года приостановили свое участие в договоре. При этом Вашингтон намерен продолжить изучение "возможных ответных мер на нарушение Россией договора". Как считает Аскер, "это представит РФ дополнительный стимул для того, чтобы пересмотреть ее мнение относительно прекращения действия ДРСМД".

Представитель Госдепа отметила, что американские конгрессмены планируют выделить $48 млн на разработку новых системы вооружений и ракет средней дальности, сообщают "Известия".

Напомним, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Вслед за этим последовала зеркальная реакция российской стороны. В том числе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон взял курс на слом всей системы контроля над вооружениями.