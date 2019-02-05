Появилось видео осмотра следователями "звездного дома" после пожара

В интернете появилось видео, сделанное внутри "звездного дома".

На записи видно, как следователи, врачи скорой помощи и спасатели изучают место происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, к этому часу известно о восьми погибших, двое из которых - дети.

Как сообщалось ранее, Центральный аппарат СКР подключится к расследованию обстоятельств возникновения пожара в доме на Никитском бульваре в Москве. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, возгорание в квартире в центре столицы в многоквартирном доме 1912 года постройки произошло в ночь на 4 февраля. Сообщалось о четырех погибших. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В горевшем доме, который называют "звездным", находятся квартиры многих знаменитостей: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте, дочери Юрия Башмета.