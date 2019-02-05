Китайские танки "Тип 99" получили пустынную окраску

Китайский основной боевой танк "Тип 99А" получил "пустынную" раскраску. Ранее танки этого типа были окрашены в "цифровой" зелёный камуфляж. В новой раскраске представлена и другая техника, взаимодействующая с этим танком, в частности БМП "Тип 04".

Основной боевой танк "Тип 99" – тяжёлый кулак новых сухопутных войск НОАК. Сила огня, возможности защиты и высокая степень информатизации, которыми обладает эта машина, уже получили известность во всём мире. Теперь, отмечает китайское издание Sina.com, с новой окраской "Тип 99" будет действовать в пустыне, "как рыба в воде".

Военный эксперт Юрий Лямин рассказал Накануне.RU, что в Западной зоне боевого командования в Синьцзяне похожая окраска есть и у других танков, "Тип 96B". Он обратил внимание на то, что прошлом году там начали массово перекрашивать технику, в том числе не только новую, но и старую. Танки в зелёной окраске применялись в пустыне, например, на учениях 2017 г.

Напомним, войска НОАК отрабатывают действия в засушливой местности не только в западных регионах КНР, но и на Африканском континенте. В ноябре 2017 г. сообщалось об учебных стрельбах с использованием бронетехники и артиллерии в пустыне в районе китайской базы в Джибути.