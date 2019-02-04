На Азовском побережье появятся украинские наблюдательные башни

Киев намерен принять ряд мер по установлению мощной группировки на Чёрном и Азовском морях.

В частности, как передаёт РБК со ссылкой на UNN, планируется покупка кораблей и строительство наблюдательных башен, пять из которых уже установлено.

По словам руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала, эти мероприятия являются "важным элементом" системы контроля за надводной обстановкой на Азовском море.

В планах Киева также приобрести у Парижа 22 современных патрульных корабля.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно о намерении Украины вместе с США и другими государствами Запада ввести "азовский пакет" санкций против РФ. Предлогом является задержание 25 ноября украинских кораблей, нарушивших российскую границу, что Киев считает "агрессией".