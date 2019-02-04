04 Февраля 2019
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Политика Приволжский ФО

В Саратове задержана экс-председатель комитета по управлению имуществом

В Саратове задержана бывшая председатель городского комитета по управлению имуществом Елена Салеева, обвиняемая в преступном сговоре с экс-начальником отдела муниципального земельного контроля того же учреждения Андрея Краснова, который, в свою очередь, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в период с 2015 по 2016 годы Краснов, находясь на своём посту, получил от местных жителей денежные средства на общую сумму 18 млн рублей в обмен на способствование в подготовке и выдаче документации, необходимой для осуществления строительства многоквартирных жилых домов на находящемся в муниципальной собственности земельном участке на территории Заводского района Саратова.

В ходе расследования дела установлена причастность к совершению данного коррупционного деяния помимо Краснова также Салеевой, действовавшей с ним в преступном сговоре.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.

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В Саратове задержана экс-председатель комитета по управлению имуществом

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Теги: Саратов, Елена Салеева, взятка, задержание, СКР



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