Глава Института паразитологии: Источником заражения в ульяновском училище могла быть собака

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Образование Приволжский ФО

Глава Института паразитологии: Источником заражения в ульяновском училище могла быть собака

Воспитанники ульяновского суворовского училища могли заразиться от собаки, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марцинковского Александр Лукашев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, у 26-ти суворовцев был выявлен эхинококкоз. По словам матери одного из заразившихся, у некоторых курсантов обнаружили "червей в лёгких".

Отвечая на вопрос о вероятном источнике заболевания, Лукашев отметил, что "через воду и пищу эхинококкоз практически не передаётся, намного вероятнее, что заражение пошло от собаки". Он также подчеркнул, что это "довольно опасная болезнь".

"Я не могу говорить о рекомендациях, поскольку я не лечащий врач учащихся, не видел их, у меня нет информации о заражении, — передаёт "Интерфакс" слова своего собеседника. — Но моё личное суждение — после выяснения источника заражения может рассматриваться вариант лечения всех учащихся, для кого был определен риск заражения".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Института паразитологии: Источником заражения в ульяновском училище могла быть собака

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ульяновск, училище, суворовское училище, отравление, паразиты, гельминты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2019 18:58 Мск В ульяновском суворовском училище вспышка эхинококкоза – паразитов нашли у 26 воспитанников

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 718

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети