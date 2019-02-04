Глава Института паразитологии: Источником заражения в ульяновском училище могла быть собака

Воспитанники ульяновского суворовского училища могли заразиться от собаки, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марцинковского Александр Лукашев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, у 26-ти суворовцев был выявлен эхинококкоз. По словам матери одного из заразившихся, у некоторых курсантов обнаружили "червей в лёгких".

Отвечая на вопрос о вероятном источнике заболевания, Лукашев отметил, что "через воду и пищу эхинококкоз практически не передаётся, намного вероятнее, что заражение пошло от собаки". Он также подчеркнул, что это "довольно опасная болезнь".

"Я не могу говорить о рекомендациях, поскольку я не лечащий врач учащихся, не видел их, у меня нет информации о заражении, — передаёт "Интерфакс" слова своего собеседника. — Но моё личное суждение — после выяснения источника заражения может рассматриваться вариант лечения всех учащихся, для кого был определен риск заражения".