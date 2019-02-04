По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ особо крупном размере.

"Проведенный экспресс-анализ дал положительный результат на наличие наркотического средства – "кокаин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наркотическое вещество гражданин РФ для перевозки расфасовал в полимерные упаковки, скрытые в стенках чемодана. Их обнаружили таможенники.

В московском аэропорту Шереметьево задержан россиянин, привезший из Латинской Америки более 2,5 кг кокаина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В Шереметьево задержали россиянина, привезшего из Латинской Америки более 2,5 кг кокаина





