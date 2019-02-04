В Дагестане перед судом за мошенничество предстанет экс-директор бюджетного учреждения

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан "Дирекция молодёжных жилищно-строительных программ" Исламутдина Агаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Установлено, что в период с 2008 по 2013 годы подозреваемый совместно с главным бухгалтером Смирновой и бухгалтером-кассиром Магомедовой совершались хищения средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов в размере свыше 240 млн рублей, поступивших на реализацию региональной целевой программы по обеспечению жильём молодых семей в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Преступные действия совершались путём перевода денег на внебюджетные счета Дирекции и последующего обналичивания. Также были похищены денежные средства более чем 100 граждан — участников указанной программы на сумму свыше 34 млн рублей путём внесения их в кассу Дирекции в качестве первоначальных взносов и ежемесячных платежей. Кроме того, выяснилось, что Агаев в нарушение установленного порядка, выходя за пределы своих полномочий, незаконно израсходовал на содержание Дирекции в указанный период денежные средства в сумме, превышающей 32 млн рублей.

Сегодня, 4 февраля, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении экс-директора учреждения было направлено в суд для рассмотрения по существу.