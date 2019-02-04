04 Февраля 2019
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Политика Северо-Западный ФО

Беглов уволил главу Фрунзенского района Петербурга за плохую уборку улиц

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района города Валерия Сапожникова. за плохую уборку улиц от снега. Такое решение он принял после незапланированного объезда района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Об отставке чиновнику было доложено на рабочем совещании правительства Петербурга.

"Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька", - говорится в сообщении.

Беглов также указал, что неудовлетворительная организация работы оперативных штабов наблюдается не только во Фрунзенском, но и в других районах, а также в муниципальных образованиях. "Главы районов отвечают за все. Мы должны работать в экстремальных ситуациях, без выходных. За нами 5,5 миллионов петербуржцев, которые нам доверяют", - подчеркнул врио главы Петербурга.

Как сообщало Накануне.RUплохая уборка улиц от снега и наледи, согласно опубликованному исследованию АПЭК, стала причиной падения рейтинга Беглова в январе.

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Беглов уволил главу Фрунзенского района Петербурга за плохую уборку улиц

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Теги: Александр Беглов, улицы, петербург, увольнение, сосулька



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