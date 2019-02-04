Американский посол назвал последнюю возможность сохранить ДРСМД

Последняя возможность сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) состоит в возвращении к "полному и поддающемуся проверке соблюдению", заявил посол США в России Джон Хантсман.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Вслед за этим последовала зеркальная реакция российской стороны. В том числе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон взял курс на слом всей системы контроля над вооружениями.

Как отметил Хантсман, ДРСМД был "одним из самых успешных соглашений в сфере безопасности", однако он не может считаться эффективным, если одна из сторон его нарушает.

"Россия подписала ДРСМД и согласилась ликвидировать ракеты наземного базирования средней дальности, потому что её руководство понимало, что отсутствие таких ракет укрепит, а не ослабит её безопасность, — цитирует РБК дипломата. — Мы по-прежнему так считаем".

Кроме того, он выразил надежду, что Москва сделает шаг для возвращения к "полному и поддающемуся проверке соблюдению" Договора.