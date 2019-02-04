К расследованию обстоятельств пожара в "звездном" доме в Москве подключился центральный аппарат СКР

Центральный аппарат СКР подключится к расследованию обстоятельств возникновения пожара в доме на Никитском бульваре в Москве. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, возгорание в квартире в центре столицы в многоквартирном доме 1912 года постройки произошло в ночь на 4 февраля. Сообщалось о четырех погибших. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В процессе тушения пожара обнаружены тела 6 человек, один из которых предположительно, несовершеннолетний. СМИ позднее сообщили об обнаружении тела седьмого погибшего. Количество пострадавших уточняется.

"Сотрудники Главного управления криминалистики СК России окажут все необходимое содействие следователям столичного ГСУ в установлении всех обстоятельств гибели людей и причин пожара", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее сообщалось, что в горевшем доме, который называют "звездным", находятся квартиры многих знаменитостей: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, Ингеборги Дапкунайте, дочери Юрия Башмета.