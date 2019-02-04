МИД РФ: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями

Приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) говорит о том, что Вашингтон взял курс на слом всей системы контроля над вооружениями. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Вслед за этим последовала зеркальная реакция российской стороны.

Комментируя ситуацию, Лавров выразил сомнение в "развитии холодной войны".

"Наступила новая эпоха, эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, системы ограничения стратегических наступательных вооружений. Это печально", — передаёт ТАСС его слова, сказанные во время выступления в Киргизско-российском славянском университете.

Министр добавил, что американские эксперту уже предрекают аналогичную участь оставшемуся договору из этой области, касающемуся мер по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Отметим, что срок действия ДСНВ истекает в 2021 году.

Глава МИД также отметил, что Москва не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать на действия Вашингтона в связи с выходом из ДРСМД "военно-техническими средствами".

"Эти меры мы будем принимать в рамках тех средств, которые уже заложены в бюджете для Министерства обороны РФ", — пояснил Лавров.