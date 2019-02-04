МИД РФ: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России За рубежом

МИД РФ: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями

Приостановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) говорит о том, что Вашингтон взял курс на слом всей системы контроля над вооружениями. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Вслед за этим последовала зеркальная реакция российской стороны.

Комментируя ситуацию, Лавров выразил сомнение в "развитии холодной войны".

"Наступила новая эпоха, эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями, системы ограничения стратегических наступательных вооружений. Это печально", — передаёт ТАСС его слова, сказанные во время выступления в Киргизско-российском славянском университете.

Министр добавил, что американские эксперту уже предрекают аналогичную участь оставшемуся договору из этой области, касающемуся мер по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Отметим, что срок действия ДСНВ истекает в 2021 году.

Глава МИД также отметил, что Москва не стремится к гонке вооружений, но будет реагировать на действия Вашингтона в связи с выходом из ДРСМД "военно-техническими средствами".

"Эти меры мы будем принимать в рамках тех средств, которые уже заложены в бюджете для Министерства обороны РФ", — пояснил Лавров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МИД РФ: США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Лавров, МИД РФ, ДРСМД, США



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.02.2019 17:37 Мск Американский посол назвал последнюю возможность сохранить ДРСМД

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.02.2019 22:56 Мск Госдеп потребовал у России уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки
Ранее 02.02.2019 22:46 Мск Минобороны РФ: США начали производить запрещенные договором ракеты еще 2 года назад
Ранее 02.02.2019 13:29 Мск "Наш ответ будет зеркальным": Россия выходит из ДРСМД вслед за США
Ранее 01.02.2019 17:14 Мск США приостановят выполнение ДРСМД в ответ на "российские нарушения"
Ранее 01.02.2019 10:37 Мск США заявили о развертывании Россией дополнительных ракет 9М729

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 713

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети