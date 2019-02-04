Арендатору кафе в Саратовской области, где произошел взрыв газового баллона, предъявлено обвинение

Арендатору кафе в Саратовской области, в котором произошел взрыв газового оборудования, предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", сообщили Накануне.RU в управлении СКР.

Напомним, в подсобном помещении кафе по неустановленным на данный момент причинам произошла утечка газового баллона. Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл 26 января в посёлке Лысые Горы во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя. По последним данным, 23 человека получили ожоги разной степени. Сейчас в больнице остаются 15 человек, среди них двое детей.

"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью", - говорится в сообщении. Ранее суд арестовал 46-летнюю арендатора заведения на два месяца.