04 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

Арендатору кафе в Саратовской области, где произошел взрыв газового баллона, предъявлено обвинение

Арендатору кафе в Саратовской области, в котором произошел взрыв газового оборудования, предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека", сообщили Накануне.RU в управлении СКР.

Напомним, в подсобном помещении кафе по неустановленным на данный момент причинам произошла утечка газового баллона. Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл 26 января в посёлке Лысые Горы во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя. По последним данным, 23 человека получили ожоги разной степени. Сейчас в больнице остаются 15 человек, среди них двое детей.

"Вину в инкриминируемом деянии обвиняемая признала полностью", - говорится в сообщении. Ранее суд арестовал 46-летнюю арендатора заведения на два месяца.

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Арендатору кафе в Саратовской области, где произошел взрыв газового баллона, предъявлено обвинение

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Теги: Саратовская область, СКР, кафе, следователи



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