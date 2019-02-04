Идея вторжения в Венесуэлу реальна?

Президент США Дональд Трамп назвал вооруженное вторжение одним из вариантов решения проблем США в Венесуэле. Ранее его советник по нацбезопасности Джон Болтон вышел к прессе, как будто случайно забыв спрятать блокнот, с тезисом "пять тысяч солдат для Колумбии". Все это дало повод экспертам обсудить теоретическую возможность вторжения США в Венесуэлу.

Почти 10 дней назад в спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его заявление поддержали в США, Канада, Европарламент, ряд европейских стран, ряд латиноамериканских. Россия и Китай легитимным президентом назвали Николаса Мадуро, преемника Уго Чавеса.

Характерно, что разговоры о вторжении начались сразу же после того, как первые новости о заявлении Гуайдо появились в мировой прессе. Так, сначала стало известно о том, что Бразилия стягивает некоторое количество вооруженных сил к границам Венесуэлы, эксперты обсуждали военный потенциал Бразилии и Колумбии для использования его на территории соседа. Впрочем, Бразилия скоро опровергла устами официальных лиц информацию о том, что подобное вторжение готовится.

В ситуацию в Венесуэле вовлечена и Россия. Российские госкомпании, в первую очередь, Роснефть немало инвестировала в местную нефтяную отрасль. Российский ВПК помогал перевооружать венесуэльскую армию. Принято считать, что если Мадуро будет свергнут, Россия потеряет миллиарды долларов. В похожей ситуации находится и Китай, который, к слову, инвестировал в венесуэльский режим кратно большие суммы. Стоит ли Китаю или России вмешиваться в случае, если против Венесуэлы будет совершена агрессия? В целом, после заявлений Трампа и демонстративного появления "пяти тысяч солдат" Болтона на публике, вопрос не праздный.

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, занимавшийся в СССР поддержкой освободительных движений Юга Африки Вячеслав Тетекин уверен, что в США понимают, что воевать с Венесуэлой "себе дороже".

"Неглупые люди в штатах уже предупреждают Трампа, чтобы он свои демагогические заявления не пытался перевести в практику. Они с трудом справляются с Ираном, Сирией, Афганистаном, чтобы втягиваться еще и в более серьезную историю с Венесуэлой. Для США это чревато серьезными последствиями. Дело в том, что венесуэльские вооруженные силы во времена правления Уго Чавеса обрели серьезную военную мощь. Она превышает военную мощь соседней Колумбии и сопоставима с военной мощью Бразилии", - говорит Тетекин.

Наземная операция в Венесуэле – это самоубийство, полагает эксперт. Он напоминает, что 90% территории страны – горы и джунгли, в случае военных действий агрессор может понести тяжелейшие потери и ничего не добиться.

"Добавим и другой момент, который до поры находится в тени. Если американцы попытаются хоть как-то вторгнуться в Венесуэлу, то заполыхает вся Латинская Америка, потому что гринго там всегда недолюбливают. Те, кто сейчас выступает против правительства Мадуро, вынуждены будут объединиться вокруг него, чтобы осудить американскую агрессию. Вся Латинская Америка осудит такие действия. Времена грубого вмешательства США в дела южноамериканских стран закончились 100 лет назад", - полагает Тетекин.

Военный эксперт Владимир Анохин считает штыки, которыми может располагать Мадуро, в случае, если вторжение состоится в ближайшее время.

"Утечка Болтона с его 5 тысячами солдат – ничто. У Венесуэлы 90 тысяч солдат. Пять дивизий, две механизированные, две пехотные, одна танковая, самолеты С-27, кажется. Поэтому вторжения не будет, а экономически можно попробовать задавить. Однако оппозиция уже начинает буксовать, если вы замечаете", - говорит Анохин.

Он считает заявление Трампа просто блефом, причем не самым удачным. Цель блефа – "кинуть кость американским ястребам", показав этим, что президент США не боится наступить на интересы Китая и России в Венесуэле.

"Полный блеф. Во-первых, армия Венесуэлы – сильный организм. Американцы же не воюют против сильных. Во-вторых, армия как основной силовой инструмент в Латинской Америке осталась верна Мадуро, что создает основу для единства нации. Климатические условия и рельеф Венесуэлы таков, что наступать со стороны Бразилии или Колумбии в Венесуэлу невозможно", - говорит Анохин.

Иной точки зрения придерживается публицист, журналист Максим Калашников. Он задается вопросом, зачем США начинать вторжение, пока армия Венесуэлы не расколота и поддерживает режим. Он подозревает, что если вторжение и будет осуществлено, то только после того как США "задушат" местную экономику санкциями, тем более, что Северная Америка – главный рынок сбыта венесуэльской нефти.

"Опираться на одни штыки невозможно. Когда сработают санкции по перерезанию доходов команды Мадуро через нефтяные компании, поскольку рынок сбыта у Венесуэлы один, начнут разлагаться вооруженные силы Венесуэлы и тогда вторжение вполне возможно", - говорит Калашников.

По его мнению, США вполне способны организовать десантную операцию против ослабевшей армии Венесуэлы.

"Высадка. Десант. Вспомним, как США высаживались на Гренаду в октябре 1983 года. Если армия начнет раскалываться, вторжение возможно", - считает он.

Впрочем, Вячеслав Тетекин полагает, что пока предпосылок ожидать, что в армии Венесуэлы произойдет раскол, нет.

"С какой стати будет расколота армейская среда в Венесуэле? В ней имеется культ Чавеса, потому что он был военным, а к тому же она (армия, - прим. Накануне.RU) при Чавесе и Мадуро получила современную технику, я уверен, у них приличные оклады и содержание. Они, я уверен, понимают, что как только власть перейдет в другие руки, ситуация для военных ухудшится. Ничего хорошего им не светит. Боеспособность упадает, как и уровень жизни венесуэльских военных. Тут сугубо практическое содержание, а не вопрос, кто больше люб", - говорит Тетекин.

В то же время Максим Калашников, который уверен, что ситуация в Венесуэле пока развивается отнюдь не в пользу России и Китая, и имеет все шансы завершиться поражением режима Мадуро, считает, что Венесуэла как союзник достаточно бесполезна, чтобы за нее бороться, а о вложенных в страну деньгах придется забыть

"Кремль в очередной раз вбухал средства туда, куда не стоило. Надо было тратить деньги на воссоединение или создание Новороссии и налаживание связей с Белоруссией. А от этого союзника какой нам толк? Этот союзник никогда не поможет нам ничем. Ни поставками, ни технологиями, ни солдатами. Союзник нужен такой, который хотя бы собственную страну может удержать. Да и нам полезнее превратить в союзников наш ближний круг, а не Венесуэлу. И не дорогой ли союзник получился из нее? Вбухали 7 млрд по линии Роснефти, которая сама в долгах как в шелках и еще 11 млрд по линии поставок вооружения, которые шли как кредиты, т.е. за наш счет", - говорит Калашников.