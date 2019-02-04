Московскую канатную дорогу закрыли до среды

Канатная дорога в Москве не будет работать в понедельник и вторник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московской канатной дороги.

"4 и 5 февраля канатная дорога закрыта в связи с проведением плановых регламентных работ. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 26 ноября канатную дорогу торжественно открыл мэр столицы Сергей Собянин. Первая "канатка" с 35 закрытыми кабинками связала стадион "Лужники" и "Воробьевы горы". 28 ноября стало известно о технических неполадках в ее работе: посетителей высадили из кабинок. Сообщалось, что причиной закрытия стала кибератака.