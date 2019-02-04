Московскую канатную дорогу закрыли до среды

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Московскую канатную дорогу закрыли до среды

Канатная дорога в Москве не будет работать в понедельник и вторник, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московской канатной дороги.

"4 и 5 февраля канатная дорога закрыта в связи с проведением плановых регламентных работ. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 26 ноября канатную дорогу торжественно открыл мэр столицы Сергей Собянин. Первая "канатка" с 35 закрытыми кабинками связала стадион "Лужники" и "Воробьевы горы". 28 ноября стало известно о технических неполадках в ее работе: посетителей высадили из кабинок. Сообщалось, что причиной закрытия стала кибератака.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Московскую канатную дорогу закрыли до среды

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: московская канатная дорога, закрытие, Москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2018 10:29 Мск Московская канатная дорога стала платной для пассажиров
Ранее 30.11.2018 14:56 Мск Атакованная хакерами Московская канатная дорога возобновила работу, но скоро опять закроется
Ранее 28.11.2018 16:31 Мск В Москве сломалась первая канатная дорога, которую торжественно открыл мэр несколько дней назад
Ранее 23.05.2018 14:33 Мск Канатную дорогу между "Лужниками" и Воробьевыми горами запустят только после ЧМ

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 708

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети