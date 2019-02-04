04 Февраля 2019
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Ввод жилья в России упал на 4,9%

Жилищное строительство в 2018 г. упало на 4,9%: в эксплуатацию введено 1070,6 тыс. квартир общей площадью 75,3 млн кв. м. Итоговые данные приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.
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На Московскую область приходится 11,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья. Среди регионов-лидеров Краснодарский край (5,8%), Санкт-Петербург (5,2%), Москва (4,7%), Ленинградская область (3,5%), Татарстан (3,2%), Ростовская область (3,1%), Башкортостан (3%).

Наибольшее снижение объемов жилищного строительства в 2018 г. наблюдалось в Краснодарском крае – на 7,1%, Башкортостане – на 7%, Свердловской и Московской областях – на 3,2%, Самарской области – 0,3%.

Темпы индивидуального домостороения тоже упали - на 1,6% за год.

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Ввод жилья в России упал на 4,9%

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Теги: Росстат, жилищное строительство, статистика



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