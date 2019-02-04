04 Февраля 2019
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Общественники Среднеуральска просят Куйвашева спасти город от "алчных бизнесменов" из гордумы

Общественная палата Среднеуральска и представители двух ветеранских общественных организаций обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента России в УрФО Николаю Цуканову с просьбой вмешаться в выборы главы города. Общественники заявляют, что представители местной управляющей компании "РЭМП – Среднеуральск", руководителем которой является депутат думы Василий Борисенков, пытаются взять в свои руки всю власть в городе, передает корреспондент Накануне.RU

Стоит напомнить, что в конце 2018 года дума Среднеуральска приняла отставку прежнего мэра Владислава Козлова, сейчас обязанности главы исполняет Алексей Костыгин. 7 марта этого года в городе назначат нового мэра.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, ситуация уже около года тянется, поэтому со всеми заинтересованными лицами переговорили, есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас, наверное, эффективно власть в городе работать не сможет. Поэтому глава принял решение об отставке", - рассказал Накануне.RU ранее вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько.

Представители общественности уверены, что местная дума на сегодняшний день находится во власти коммерческой компании, а после досрочной отставки главы города Козлова, Борисенков с помощью "ручных" депутатов пытается стать мэром. Общественники отмечают, что в этом случае произойдет "сращивание интересов бизнеса с властью, что закон определяет как коррупцию". Кроме того, среднеуральцы ничего не знают о биографии Василия Борисенкова, а информацию о своей трудовой деятельности Василий Петрович тщательно скрывает от народа.

В письме, копия которого имеется в распоряжении редакции, говорится, что депутаты стали откровенно вести деструктивную деятельность, в результате чего дума практически неработоспособна, а работа администрации притормозилась.

"Указанной группой депутатов было сорвано восемь заседаний думы – из-за отсутствия кворума, отказа голосовать за предложенную повестку дня и демонстративного ухода с заседаний думы. Делалось это с одной целью – чтобы отстранить от должности председателя думы Косьяненко и главу ГО Среднеуральск Козлова, ставших на определенном этапе неугодными Борисенкову – вероятно, из-за отказа принимать "нужные" решения и осуществлять некие действия в пользу УК "РЭМП - Среднеуральск" и аффилированных с его руководством и владельцами лиц и компаний", - говорится в тексте обращения.

Горожане выражают серьезные опасения по поводу предстоящих выборов нового мэра, так как выбирать главу в этот раз от имени народа будут депутаты, которым не доверяют. К деятельности УК "РЭМП - Среднеуральск" у горожан тоже сложилось крайне негативное отношение – услугами этой управляющей компании они недовольны.

Представители общественности попросили Куйвашева "обезопасить" Среднеуральск от возможных протестных акций, которые могут возникнуть в случае избрания мэром города человека, связанного с этой УК. В качестве претендента на пост главы ГО общественная палата предлагает Владимира Черноусова – члена Совета местной общественной организации ветеранов войны и труда. В ОП уверены, что Черноусов справится с работой мэра, так как имеет восьмилетний опыт руководящей работы в представительном органе местного самоуправления, а также он пользуется уважением жителей города.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, ситуация уже около года тянется, поэтому со всеми заинтересованными лицами переговорили, есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас, наверное, эффективно власть в городе работать не сможет. Поэтому глава принял решение об отставке", - рассказал ранее вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько.

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Общественники Среднеуральска просят Куйвашева спасти город от "алчных бизнесменов" из гордумы

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Теги: Среднеуральск, выборы главы Среднеуральска, дума Среднеуральска, обращение



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