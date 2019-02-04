04 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Тимошенко заявила о готовящихся Порошенко масштабных фальсификациях выборов

Украинский президент Петр Порошенко готовит масштабные фальсификации на президентских выборах, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она требует от МВД расследовать готовящийся массовый подкуп избирателей командой Порошенко, сообщает пресс-служба партии.
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По ее словам, создается "сеть подкупа", которая за тысячу гривен будет покупать голоса.

"Порошенко – это коррупционер высшей пробы, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей", - сказала она.

Также Тимошенко требует расследовать, как это реестр избирателей увеличился на миллион человек по сравнению с 2014 годом, "когда люди массово выезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти вдвое". ЦИК Украины заявлял, что эти данные еще предварительные и будут уточняться. Но сам факт того, что число избирателей выросло, причем так сильно, вызывает вопросы.

Лидер "Батькивщины" заявила, что власть планирует снять защиту бюллетеней, что даст возможность печатать и вбрасывать нужное их количество.

"Страна ждет часа, когда этот продажный коррумпированный президент, который прикрывается патриотическими лозунгами, уйдет из власти. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства", – подчеркнула Тимошенко, призвав МВД и прокуратуру вмешаться.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, покинувший Украину депутат Верховной рады Александр Онищенко заявил, что Порошенко покупал голоса в парламенте для продвижения нужных ему законов, в том числе тех, которые требовала Европа, причем тратил на это деньги МВФ. Примечательно, что в госбюджете Украины на 2019 год выделен миллиард гривен на некий "президентский фонд". По мнению предпринимателя Анатолия Амелина, Порошенко решил за деньги налогоплательщиков подкупать электорат.

Отметим, что о формировании избирательных "сеток" недавно заявлял глава МВД страны Арсен Аваков, который будто бы имеет предварительные договоренности с Тимошенко.

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Тимошенко заявила о готовящихся Порошенко масштабных фальсификациях выборов

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко



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