Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%

В 2018 г. объем ВВП России составил 103626,6 млрд руб. и вырос за год на 2,3%. Итоговые данные опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

Оценка Росстата превысила прогноз Центробанка и Минэкономразвития, МЭР, напомним, повысил прогноз до 2% после пересмотра данных по динамике строительной отрасли.

По данным Росстата, в 2018 г. именно строительство показало лучшую динамику - 4,7% за год, сектор добычи полезных ископаемых увеличился на 3,8%.

Снижение на 2% отмечено в сельском хозяйстве (прирост на 1,4% по итогам 2017 г.) и в секторе частных домашних хозяйств. Последний сокращается на 2% второй год подряд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Росстат, ВВП, рост экономики,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2019 15:00 Мск Центробанк подстроился. Регулятор повысил прогноз по ВВП из-за роста строительства
Ранее 30.01.2019 15:33 Мск Ямал поднял строительство с колен? Росстат спрятал экономический рост в Арктике
Ранее 30.01.2019 07:50 Мск МЭР объяснил неожиданный рост ВВП. Статистику улучшил Ямал
Ранее 25.01.2019 19:07 Мск МЭР: Рост ВВП России составил 2% в 2018 году

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 708

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети