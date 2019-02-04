Росстат оценил рост ВВП в 2018 году в 2,3%

В 2018 г. объем ВВП России составил 103626,6 млрд руб. и вырос за год на 2,3%. Итоговые данные опубликовал Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

Оценка Росстата превысила прогноз Центробанка и Минэкономразвития, МЭР, напомним, повысил прогноз до 2% после пересмотра данных по динамике строительной отрасли.

По данным Росстата, в 2018 г. именно строительство показало лучшую динамику - 4,7% за год, сектор добычи полезных ископаемых увеличился на 3,8%.

Снижение на 2% отмечено в сельском хозяйстве (прирост на 1,4% по итогам 2017 г.) и в секторе частных домашних хозяйств. Последний сокращается на 2% второй год подряд.