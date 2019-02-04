04 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинской области на уборку дорог вышло более 200 единиц техники

Дороги в Челябинской области убирает 203 единицы техники. В регионе наблюдаются обильные снегопады, сообщали Накануне.RU в областном миндортрансе.

В уборке дорог задействованы комбинированные дорожные машины, навесные снегоочистители, автогрейдеры и др. После прекращения снегопада будет произведен вывоз снега.

В Челябинске сформировано восемь колонн техники, четыре из них работают в сопровождении ГИБДД.

Напомним, в Челябинской области 5-7 февраля ожидаются сильные морозы. В низинах температура может понизиться до –35-40 градусов. Южноуральцам рекомендуют не пользоваться личным автотранспортом без особой необходимости.

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В Челябинской области на уборку дорог вышло более 200 единиц техники

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Теги: снег, снегопады, уборка дорог, техника,



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