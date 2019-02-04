В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава

04 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область Уральский ФО

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава

Прокуратура Тюменского района в январе текущего года провела проверку в районном отделе судебных приставов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в январе прошлого года у одного из судебных приставов-исполнителей Тюменского районного отдела судебных приставов находился судебный приказ о взыскании с жителя села Ембаево задолженности по оплате ЖКХ на сумму 10 тыс. руб. В августе он составил акт об отсутствии у должника имущества, после чего вынес постановление об окончании исполнительного производства и возврате исполнительного документа взыскателю.

Между тем, в материалах исполнительного производства имелись сведения о наличии у должника на расчетных счетах крупных денежных сумм. При этом, как выяснила прокуратура, селянин даже не знал о возбужденном в отношении него исполнительном производстве.

Материалы проверки надзорное ведомство передало с СУ СК РФ по Тюменской области. 1 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: служебный подлог, уголовное дело, судебный пристав



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 708

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети