В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава

Прокуратура Тюменского района в январе текущего года провела проверку в районном отделе судебных приставов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в январе прошлого года у одного из судебных приставов-исполнителей Тюменского районного отдела судебных приставов находился судебный приказ о взыскании с жителя села Ембаево задолженности по оплате ЖКХ на сумму 10 тыс. руб. В августе он составил акт об отсутствии у должника имущества, после чего вынес постановление об окончании исполнительного производства и возврате исполнительного документа взыскателю.

Между тем, в материалах исполнительного производства имелись сведения о наличии у должника на расчетных счетах крупных денежных сумм. При этом, как выяснила прокуратура, селянин даже не знал о возбужденном в отношении него исполнительном производстве.

Материалы проверки надзорное ведомство передало с СУ СК РФ по Тюменской области. 1 февраля было возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог".