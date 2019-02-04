04 Февраля 2019
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В Приморье задержано судно с японским флагом, осуществляющее незаконную добычу краба

В Приморье задержано судно с японским флагом, осуществляющее незаконную добычу краба, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Ущерб от реализации нелегальной деятельности составляет более 39 млн руб. На судне обнаружено около 7,5 тонн живого краба.

"В акватории Японского моря задержана рыболовная шхуна "Нишино Мару-68" (флаг Японии, порт приписки Идзумо), осуществлявшая незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ", - говорится в сообщении.

Известно, что судно доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

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В Приморье задержано судно с японским флагом, осуществляющее незаконную добычу краба

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Теги: Японское море, шхуна, краб, незаконная добыча



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