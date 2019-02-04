Губернатор обозвал жителей Кемеровской области "бесформенным телом в трусах"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает, что жители региона совсем не заботятся о своем здоровье. Об этом он заявил на конференции местного отделения "Единой России".

При этом глава Кузбасса дал им не слишком лестную характеристику.

"Бесформенное тело в трусах на диване и с кружкой пива у телевизора", - прокомментировал Цивилев отношение кемеровчан к своему здоровью, пишет "Коммерсант".

"Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься – ты потом только лечением занимаешься", - добавил губернатор.

Напомним, согласно декларации Цивилева, которую он подавал в 2018 году, глава региона не заработал ни копейки. Нет у него и никаких объектов недвижимости, а из транспорта присутствует только мотоцикл.