Рада хочет законом запретить присутствие на выборах российских наблюдателей

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о запрете присутствовать на президентских и парламентских выборах наблюдателям из России. Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, которая была одним из инициаторов законопроекта.

Как сообщало Накануне.RU, об этом решении Украина заявляла еще месяц назад. Также ЦИК страны постановил закрыть все участки для голосования в России. Они перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Адвокат Елена Лукаш заявила, что Киев фактически лишил права голоса 3 млн своих граждан, причем явно нелояльных к нынешнему режиму. Юрист Андрей Портнов назвал это одной из форм фальсификации выборов.