04 Февраля 2019
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Спортклуб, отправивший детей в поездку в Калугу, работал без лицензии

Владелец спортклуба, организовавшего поездку детей на творческий конкурс из Смоленской области в Калугу, не получал лицензию на образовательную деятельность.

Это выяснила облпрокуратура при проверке, сообщает "Интерфакс".

Ни владелец АНО "Спортивный клуб Вертим", ни его супруга, осуществляющая занятия с детьми, за получением лицензии не обращались, говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, утром в воскресенье, 3 февраля, в Калужской области произошло ДТП: автобус перевернулся и вылетел в придорожный кювет. На нем из смоленского Ярцево в Калугу ехали участники детского танцевального коллектива.

Погибли семь человек, в их числе – четверо детей. 30 человек пострадали, 28 были госпитализированы. Всего в автобусе находилось 48 человек, 33 из них – дети. Возбуждено уголовное дело, водитель взят под стражу.

Также задержан владелец автобуса - индивидуальный предприниматель из Ярцево.

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Спортклуб, отправивший детей в поездку в Калугу, работал без лицензии

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Теги: калуга, автобус, дети, дтп



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