Правительство Югры покидает вице-губернатор

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа покидает руководитель аппарата губернатора – заместитель губернатора Югры Ольга Белоножкина. 5 февраля станет последним днем ее работы.

Решение об уходе принято Белоножкиной в связи с переездом в другой регион, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Исполняющим обязанности руководителя аппарата назначен Андрей Мастерских, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя.

Белоножкина работает в должности руководителя аппарата с 2015 г.