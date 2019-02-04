В Нижневартовске перенесли "Лыжню России"

В Нижневартовске из-за сильных морозов перенесли Всероссийскую массовую лыжную гонку "Лыжня России - 2019", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Мероприятие изначально было запланировано на 9 февраля, однако теперь его решено провести 16 февраля.

Напомним, участниками "Лыжни России" могут стать профессиональные спортсмены и любители зимних видов спорта разного возраста. Вартовчанам предстоит преодолеть дистанции от одного до пяти километров.

Перечень документов, которые необходимо предоставить всем желающим пробежаться на лыжах, опубликован на сайте городской администрации.

Напомним, в регионе из-за аномальных морозов приостановлен образовательный процесс. Погода влияет также на работу общественного транспорта и вывоз ТКО.