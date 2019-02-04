Белград может стать городом-побратимом Екатеринбурга

Столица Сербии Белград в скором времени может пополнить список городов-побратимов Екатеринбурга.

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Заместитель главы областной столицы Анатолий Гагарин сообщил Накануне.RU, что в настоящее время готовятся документы по подписанию соответствующего соглашения в рамках развития и укрепления социально-экономических и культурных отношений между Свердловской областью и Республикой Сербской.

По словам Гагарина, статус города-побратима позволяет обращаться в международные и европейские организации за поддержкой совместных проектов и начинаний. С городами-побратимами Екатеринбург заключает соглашения о развитии культурного, социального, экономического, спортивного, образовательного сотрудничества.

Сегодня у уральской столицы два официальных побратима — Гуанчжоу (Китай) и Инчон (Южная Корея), а также более 20 городов-партнеров.

Официальный визит сербской делегации в Екатеринбург запланирован на весну этого года.