04 Февраля 2019
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В Москве студент политехнического колледжа получил ранения в результате пореза ножом

В Москве студент политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова получил порезы в результате конфликта с другим учащимся. Об этом сообщил директора учебного заведения Сергей Михайлов, передает МИА "Россия сегодня".

Инцидент произошел сегодня вне территории колледжа. "В результате инцидента один из ребят получил небольшой порез ладони. Администрация колледжа незамедлительно вызвала скорую помощь и правоохранительные органы. Пострадавшего студента отвезли в травмпункт, его здоровью ничего не угрожает", - уточнил директор.

Другой участник конфликта доставлен в отделение полиции, с обоими студентами проведут индивидуальную воспитательно-профилактическую работу, подчеркнули в колледже. Как сообщил представитель учебного заведения, учащимся 18 и 19 лет. 

По словам Михайлова, порез студент получил на перемене. "Кто-то кого-то не пропустил через турникеты, пошли за территорию колледжа на улицу. Один достал нож-бабочку... другой махнул рукой и случайно поранился", - добавил он.

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В Москве студент политехнического колледжа получил ранения в результате пореза ножом

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Теги: Москва, колледж, порез, студент



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