Правительство направит около 21 млрд рублей на развитие туристских кластеров в России

На развитие туризма в РФ будет выделено два десятка миллиардов рублей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, Правительство направит около 21 млрд руб. на развитие туристских кластеров в России. Также в регионах появится новая туристическая инфраструктура.

Медведев добавил, что Министерство экономического развития, в чьем ведении теперь находится развитие туризма в стране, будет усилено кадрами для этой работы.

Напомним, ранее Ростуризм не поддержал идею введения налога на выезд из страны. По мнению федерального агентства, это поднимет цены на турпродукты и будет препятствовать свободному выбору маршрута для путешествий.