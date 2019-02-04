04 Февраля 2019
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Одного из башкирских полицейских, скинувших дедушку со скамейки на вокзале, уволили из МВД

Сотрудника полиции, скинувшего дедушку со скамейки на вокзале в Башкирии, уволили из МВД. В отношении второго сотрудника правопорядка проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, на основании инцидента ведомством было назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников линейного отдела полиции на ст. Аксаково. В ходе проверки было установлено, что распространенный в сети видеоролик был снят еще в начале марта 2017 года на железнодорожном вокзале поселка Раевский Альшеевского района Республики Башкортостан.

Напомним, что на видео, послужившим поводом для проверки, один из полицейских намеренно наклоняет скамейку с уснувшим пожилым мужчиной и сбрасывает его на пол.

"Мужчина (на вид 45-50 лет, неопрятно одетый) лежал в грязных ботинках на скамейке для сидения пассажиров и не реагировал на неоднократные замечания сотрудников полиции, после чего полицейские повели себя некорректно в отношении данного гражданина", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Одного из полицейских в итоге уволили из органов внутренних дел, в отношении второго сотрудника проводится служебная проверка. В данный момент материалы проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

"В случае установления вины сотрудника будет решаться вопрос о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - пояснили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

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Одного из башкирских полицейских, скинувших дедушку со скамейки на вокзале, уволили из МВД

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Теги: пенсионер, полицейские, вокзал, скамейка, проверка



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