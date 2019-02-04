Новый альбом Елены Темниковой похитили пираты и пытаются продать его на черном рынке

Популярная певица Елена Темникова (33) сообщила о переносе выборах своего нового альбома из-за действий пиратов. Контент, приготовленный командой певицы к 14 февраля, был украден.

В Instagram девушка пишет: "Новость. Хотела бы дать на выбор - хорошую или плохую. Но есть одна. Альбом TEMNIKOVA4 не будет выпущен 14 февраля. Его украли и продают, как это не смешно, на черном рынке – от 150 до 700 рублей.

В таком мире живем. Ты трудишься без выходных. Спишь коротко. Придумываешь с командой невероятные креативы, чтобы делать больше подарков, фишек, квестов для своих слушателей. Готовишь рекламную кампанию, каких в России никто никогда не делал. А потом бац. Весь ваш труд одним вечером оказывается пылью. Большой удар. Пусть мы и сильнее этого. Но вы понимаете, что мы чувствуем. Вы знаете, с каким трепетом я отношусь ко всему".

По словам артистки, к поиску пиратов сейчас подключились полиция и загадочные "структуры по кибербезопасности", о которых она не может рассказывать. "Сделали тестовые закупки у этих все-таки аморальных людей. Выяснили, кто это сделал. Продаёт. И всех причастных. Даже смешно, как это все происходит. Вы бы хоть левые симки заводили, не палили свои банковские карты, счета, ну, камон", - пишет Темникова.