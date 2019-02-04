"В стиле "Черной кошки". В зауральском селе пьяный рецидивист убил продавщицу магазина и украл продукты и деньги

В Макушинском районе заключили под стражу рецидивиста, который в пьяном виде ворвался в продуктовый магазин, убил и ограбил продавщицу.

Инцидент произошел днем 31 января в одном из сел, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленник несколько раз ударил продавщицу ножом, от чего та сразу скончалась. После этого он забрал ее телефон и деньги, а также продукты, которые погрузил на санки и увез. Дверь магазина он закрыл на ключ.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений.