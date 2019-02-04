Успеть до санкций. Индекс Мосбиржи обновил рекорд

В ходе торгов в понедельник индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув 2537,47 пунктов. Долларовый бенчмарк РТС в ходе торгов прибавил 0,5% и остановился на уровне 1217 пунктов.

Рост произошел на фоне дорожающей нефти: из-за снижения числа буровых установок в США баррель Brent подорожал до $63. Несмотря на то, что российский рынок акций продолжил восхождение, потенциал у индекса Мосбиржи остается ограниченным в силу сохраняющихся санкционных рисков, сообщила Накануне.RU аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Негатив, связанный с новыми антироссийскими санкциями сдерживают новости о прекращении санкционного режима в отношении активов бизнесмена Олега Дерипаски, а также шатдаун в Штатах. Однако после решения внутренних вопросов конгресс США может вернуться к вопросу антироссийских санкций, отметила Соснова. "В отсутствие негативных новостей участники рынков, очевидно, хотят воспользоваться шансом и успеть поспекулировать. Крупных покупок на рынке в любом случае не наблюдается, обороты соответствуют средним показателям обычного торгового дня", - рассказала аналитик.



