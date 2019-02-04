Полицейские установили личность убийцы барана в Сургуте

Полицейские установили личность человека, который зарезал барана перед зданием сургутского перинатального центра. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Югре.

"Полицейскими проведена проверка, в ходе которой установлен мужчина 1987 года рождения, житель Сургутского района. В настоящее время решается вопрос о квалификации его действий", - сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел во время выписки одной из пациенток. Запись произошедшего очевидцы встречи выложили в соцсетях. На ней видно, что среди "зрителей" есть и дети.