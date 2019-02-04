04 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область

Воронежскую школу затопило талой водой с крыши

В Воронеже класс и учительскую в одной из школ затопило талой водой.

С приходом оттепели - в городе на данный момент +2 градуса - начал таять снег.

По данным издания "Новости Воронежа", на головы учащихся средней общеобразовательной школы №93 сквозь перекрытия крыши хлынула вода. Причем она добралась и до второго этажа.

Известно, что звонки в школе звучат не по расписанию. Остановлен ли учебный процесс, не сообщается.

Ранее в Саратовской области из-за большого количества снега едва не обрушилась крыша школы. При этом эвакуация не проводилась, учебный процесс не останавливался.

После случившегося была проведена чистка снега с кровли здания.

Под Иркутском, в поселке Молодежном, новая школа не дождалась открытия и начала рушиться. Сообщалось, что после двух дней дождей крыша здания протекла, отваливаются фрагменты потолка и штукатурка, треснула плитка в туалете.

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Воронежскую школу затопило талой водой с крыши

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Теги: воронеж, школа, потоп



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