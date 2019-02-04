Местные телестудии уходят в небытие. Но их обязательно попытаются продать.

Парадоксальная ситуация может сложиться на когда-то довольно насыщенном рынке региональных телеканалов в Свердловской области. В свете грядущего перехода на цифровое вещание местные телекомпании не просто теряют в цене, а лишаются какой-либо значимости, перестав быть актуальными от слова "совсем".

Всеми телодвижениями в области так называемой цифровизации телевещания, федеральный центр ясно дает понять - бороться за выживание региональщиков не будут. Частные владельцы в такой ситуации наконец-то уразумели, что от телеактивов регионального размера хорошо бы избавиться хоть за какую-то копейку.

Смысла в покупке подобных активов сегодня ни экономического, ни политического, понятное дело, нет. Но это, если смотреть по сути. А, если у тех, кто стремится, как говаривал Остап Бендер, всучить кому-нибудь "от мертвого осла уши" по сходной цене, и имеются доступы уже к властным ушам, то аргументы найти - дело решаемое.

И вот удивительно, но продакшн-студии (а именно ими АТН, "10 канал" и "Студия-41" по сути являются), как пишут местные СМИ, могут быть приобретены в интересах областных властей.

Зачем региональной (или муниципальной) власти тратить финансовые ресурсы на приобретение (а, главное, содержание) редакций уходящих в небытие местных телеканалов, вопрос, имеющий один ответ - ни за чем. Но разве будет удивительно, если в окружении тех, кто принимает властные решения, найдется пару-тройку доверенных и уважаемых советчиков, которые сейчас весьма убедительно будут доказывать целесообразность приобретения телеактивов? После 6 июня - дата окончательного перехода основных федеральных телеканалов в мультиплексы - уже невозможно будет искать аргументы в ответ на вопрос- а зачем брать то, что никто не только не смотрит, но и увидеть в первых 21 телеканалах увидеть не может? Так что гипотетическим советчикам просто приходится бегом "ковать деньги" , не отходя от кассы, как велел шеф своим подручным в "Бриллиантовой руке".

Минкомсвязи РФ сейчас заканчивает принимать заявки от региональных телеканалов на врезочное вещание в эфире Общественного телевидения России, когда то перейдет в цифру (ОТР дали место в первом мультиплексе). Замминистра Алексей Волин заявил: "Если большинство из них (региональных телеканалов) скажет, что у них денег и на "врезку" в эфир Общественного телевидения России нет, то о чем дальше разговаривать". Учитывая, что рейтинги ОТР находятся в пределах статистической погрешности, а просят за "врезки" от 30 млн руб. ежегодно и около 40 млн руб. в качестве первоначального взноса, можно предположить, что желающих нужно будет искать "днем с огнем". Особенно среди частников (заработать на рекламе даже то, что они имеют сегодня, оставшись в аналоге, им едва ли удастся).

Появившиеся слухи о возможной покупке областными структурами частных АТН, "Десятки" (принадлежат УГМК) и "Студии-41" (бенефициар компании – сын сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого) в региональной администрации пока не комментируют. "По этому поводу ничего конкретного не могу сказать. Пока какого-то конкретного обсуждения этого вопроса не было. Вопрос покупки и продажи телеканалов, их (телеканалов) необходимости должен, конечно, оцениваться с точки зрения целесообразности. Сейчас это все на уровне слухов, и комментировать их я не могу", - сказал Накануне.RU заместитель губернатора Свердловской области по информационной и внутренней политике Сергей Бидонько. Аналогичным был ответ директора департамента информационной политики региона Юлии Прытковой: "Комментировать пока нечего".

Глава "Студии-41" Владимир Злоказов оставил вопрос о возможной продаже "Студии-41" областным структурам (как и любым другим покупателям) без комментария, не стал он обсуждать и вероятность переформатирования телекомпании или ее теоретическое поглощение другими, более крупными структурами, такими как "Четвертый канал" или ОТВ.

В начале января этого года стало известно, что "Студия-41" впервые за долгое время не выиграла аукцион на информационное сопровождение работы городских властей. Вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин рассказал, что сейчас у администрации со "Студией-41" "нет никаких отношений и контрактов". "Они ("Студия-41"), судя по всему, планируют "отдать" свои активы области. Мы будем только приветствовать, если их актив будет востребован в областных структурах", - говорит Гагарин. При этом он отмечает, что в покупке местных телеканалов город не заинтересован – администрация собирается создавать собственную продакшн-студию: "У нас все для этого есть". По словам вице-мэра, запуск студии "с нуля" "проще и удобнее", чем на базе существующих компаний.

Эксперты полагают, что зачистка медиаполя – стратегия не новая и в известной мере действенная, вот только приобретать "пустышки", которыми в скором времени рискуют стать региональные аналоговые каналы, в рамках такой политики – идея более, чем странная. Тем более – за приличные деньги. История с покупкой областью "Четвертого канала" и последовавший аудит показали, что на "государственном" покупателе продавец-частник может очень неплохо заработать.

Единственным логическим оправданием для властных структур является довольно примитивное соображение. Политолог Алексей Швайгерт мысль формулирует так:"Если на рынке появляются телеканалы в качестве активов на продажу, а ты их не купишь – их купит кто-то другой".

Но в современных условиях, когда охват потенциальных избирателей или тех, кто может повлиять на них, запросто обеспечивается возможностями Интернета, телеграмм-каналов и личными встречами с избирателями, если речь идет о муниципальной повестке - говорить о возможной эффективности региональных телестудий не приходится.

"Сама история с местным телевидением сейчас очень сомнительна. В будничный прайм-тайм (с 19 до 23) аудитория 18+ у местных телеканалов колеблется в районе 7-10,5 тыс. Это крохи. Возникает вопрос: зачем они (телеканалы) нужны, если их никто не смотрит?", - комментирует политолог Алексей Швайгерт. И добавляет: "Создается ощущение, что власть, особенно региональная, чиновники, живут в режиме запаздывания, когда речь заходит о донесении контента. Классическая триада – пресса, радио и ТВ – до сих пор воспринимается ими как рычаг воздействия на общественное мнение. На мой взгляд, это пустая трата денег. Так же как спасение условного "Уральского рабочего". Это все в духе благотворительной помощи неимущим - сложно комментировать с точки зрения эффективности".