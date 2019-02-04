04 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Городок чекистов собираются отремонтировать к 300-летию Екатеринбурга

Памятник архитектуры эпохи конструктивизма – так называемый Городок чекистов в Екатеринбурге – городские власти намерены привести в надлежащий вид к 2023 году в ходе мероприятий, запланированных к 300-летию столицы Среднего Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Этой информацией сегодня на встрече с журналистами поделился вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин, который вошёл в состав оргкомитета по подготовке к юбилею города. По его словам, комплекс зданий, построенных в начале 30-х годов прошлого века, планируется отреставрировать, но для этого придётся согласовать все вопросы в Москве, поскольку Городок чекистов – историко-архитектурный памятник федерального значения.

Городок чекистов, Екатеринбург(2017)|Фото: Накануне.RU

Городок Чекистов, конструктивизм, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, в настоящее время прорабатываются вопросы по заключению концессионного соглашения в рамках конкурсных процедур в отношении гостиницы "Исеть" (входит в Городок чекистов). Соответствующее поручение в начале декабря прошлого года дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Кроме того, рассматривается возможность включения этой гостиницы в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

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Городок чекистов собираются отремонтировать к 300-летию Екатеринбурга

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Теги: 300-летие Екатеринбурга, Городок чекистов, Анатолий Гагарин



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